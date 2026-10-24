Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ‘Gelirde, vergide, ülkede adelet için emekçi buluşmaları kapsamında Balıkesir’de Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda açıklama yaptı. “Üretim var, kaynak var, zenginlik var. Ama bu ülkede adaletin terazisi bozuk” diyen Çerkezoğlu,” Adaletsiz bölüştüğümüz için geçinemiyoruz. O nedenle biz gelirde adalet istiyoruz. Asgari ücrete mahkum olmak istemiyoruz. Bu ülkenin asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Asgari ücret ve bütün ücretlerin derhal artırılması gerektiğini söylüyoruz. Ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız, gelirde adalet istiyoruz. Emekliliği bir yük olarak gören bu düzeni değiştirmek için yürüyoruz” ifadesini kullandı.