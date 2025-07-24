Vietnam ülkede 1955-1975 yılları arasında yaşanan kanlı savaşı hatırlatacak tüm sembol, figürleri yasaklarken son yasak kararı “beyzbol şapkasına” geldi.

Yasağı fark etmeyen yüzlerce Güney Koreli tatil için gittikleri Vietnam’da o karanlık savaş yıllarını anımsatan taktıkları atkı, bere, eşarp ve şapkalar nedeniyle 2 bin 800'er Euro para cezasına çarptırıldı.

Ülke, Vietnam Savaşı ile ilgili sembol veya ifadeler taşıyan şapka veya bere takanlara ağır para cezaları uyguluyor. Güney Koreli ziyaretçiler ise, o karanlık tarihi döneme atıfta bulunan askeri temalı bereler taktıkları için binlerce avro para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Vietnam’ın bu tür sembolleri, kanlı iç savaşı (1955-1975) ve dış güçlerin bu savaştaki rolünü hatırlattığı için rahatsız edici ve kışkırtıcı bulduğu için bir dizi yasaklama kararı getirdiği açıklandı.