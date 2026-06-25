

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde bulunan Halle kentindeki Heidebad plaj ve yüzme tesisinde uygulanmaya başlanan yeni giriş politikası kamuoyunda gündem oldu. Tesis işletmecisi Mathias Nobel, son dönemde bazı ziyaretçilerin tesis kurallarını yeterince anlayıp anlamadıklarının giriş sırasında değerlendirilebileceğini açıkladı. Nobel, kararın ardından hem sert eleştiriler hem de destek mesajları aldığını belirterek, uygulamanın temel hedefinin güvenliği artırmak olduğunu savundu.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SAVUNULUYOR

Tesis yönetimine göre, ziyaretçilerin havuz ve plaj kurallarını anlayabilmesi olası kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle işletme, gerekli gördüğü durumlarda bazı kişilerin kuralları kavrayıp kavramadığını kontrol etme hakkını saklı tutacağını duyurdu. Öte yandan söz konusu uygulama, Halle kentinde siyasi çevrelerde de tartışmalara neden oldu.

SOL PARTİ'DEN SERT ELEŞTİRİ

Halle Belediye Meclisi üyesi Hendrik Lange, uygulamanın yeniden değerlendirilmesini ve geri çekilmesini istedi. Lange, alınan kararın güvenlik önlemi olarak gösterilse de ayrımcı bir yaklaşım içerdiğini savundu.

Dil yeterliliği gerekçesiyle insanların yüzme tesislerinden uzak tutulmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Lange, bunun bazı kişilerin kent toplumunun bir parçası olmadıkları algısını güçlendireceğini söyledi. "Bu son derece açık bir manevra. Çünkü bunun mantıksal sonucu olarak işitme engelli insanların da dışlanması gerekir" ifadelerini kullandı.