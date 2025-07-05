Düşük bütçeli seyahat hayali kuruyorsanız, Butan listenizin en üst sıralarında yer almayabilir çünkü bu gizemli Himalaya krallığı, dünyada turiste en yüksek vergiyi uygulayan ülke olarak öne çıkıyor. İlginç olan şu ki yüksek fiyat etiketine rağmen Butan, her yıl daha fazla gezgini kendine çekiyor. Neden mi? Çünkü burada para ödemek, sadece seyahat değil bir yaşam felsefesine katkı sunmak anlamına geliyor.

Güney Asya'nın izole ve büyüleyici ülkesi Butan, Hindistan vatandaşları hariç tüm uluslararası turistlerden günlük 73 sterlin yaklaşık 100 dolar tutarında bir "sürdürülebilir kalkınma ücreti" alıyor. İlk bakışta bu miktar göz korkutabilir ancak Butan'a gelen pek çok ziyaretçi, bu uygulamanın ardındaki felsefeye büyük saygı duyuyor.

DÜNYANIN İLK KARBON-NEGATİF ÜLKESİ

Butan, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda çevresel duyarlılığıyla da öne çıkıyor. 1999’dan bu yana plastik yasak, ülke aynı zamanda dünyanın ilk karbon-negatif ülkesi olma unvanına sahip. Yani doğaya saldığından daha fazla karbonu temizliyor.

Turist vergisinin amacı da tam olarak bu: Butan’ın doğasını, kültürel mirasını ve yaşam felsefesini korumak. Başbakan Tshering Tobgay, bu sistemin Gayri Safi Milli Mutluluk (GNH) felsefesiyle uyumlu olduğunu vurguluyor ve ekliyor:

“Butan’a gelen turistler, sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyor.”

TURİSTLER ARTIK DAHA KOLAY GİREBİLİYOR

Eylül 2023 itibarıyla, COVID sonrası dönemle birlikte bu günlük ücret, önceki 250 dolarlık seviyesinden 100 dolara indirildi. Böylece ülkeye seyahat etmek daha erişilebilir hale geldi. Artık sadece lüks gezginler değil, daha geniş kitleler de bu eşsiz deneyimi yaşayabiliyor.

KADINLAR İÇİN GÜVENLİ

Butan, özellikle kadın gezginler ve yalnız seyahat edenler arasında son yıllarda popüler hale geldi. Yerel tur rehberlerinin çoğu kadınlardan oluşuyor ve ülke, Güney Asya’nın en güvenli destinasyonlarından biri olarak biliniyor.