Güney Kore’de uzun yıllar günlük yaşamın parçası olan geleneksel yaş sistemi, doğum tarihini esas alan uluslararası yöntemden farklı bir hesaplamaya dayanıyordu. Bu sistem nedeniyle bir kişinin günlük yaşamda kullandığı yaşı ile resmi kayıtlardaki yaşı arasında fark oluşabildi.

DOĞAN BEBEK 1 YAŞINDA KABUL EDİLDİ

Geleneksel hesaplamada yeni doğan bir bebek 0 yerine 1 yaşında kabul edildi. Uluslararası sistemde ise yaş hesabı doğumla birlikte 0’dan başlıyor ve kişinin yaşı her doğum gününde 1 artıyor. İki yöntem arasındaki bu fark, Güney Kore’de insanların yaşının uluslararası hesaba göre daha yüksek çıkmasına neden oldu.

HERKESİN YAŞI NEDEN AYNI GÜN ARTTI?

Geleneksel sistemde yaşın değişmesi için doğum günü beklenmiyordu. Takvim 1 Ocak’ı gösterdiğinde herkesin yaşına aynı anda 1 eklendi. Bu nedenle 31 Aralık’ta dünyaya gelen ve doğduğu anda 1 yaşında sayılan bir bebek, ertesi gün geleneksel hesaplamaya göre 2 yaşına ulaştı.

Ülkede geleneksel sistemin yanı sıra uluslararası yaş hesabı ve bazı alanlarda kullanılan farklı yöntemlerin bulunması karışıklığa yol açtı. Böylece aynı kişinin hangi hesaplama yönteminin esas alındığına bağlı olarak farklı yaşlarla karşılaşması mümkün hale geldi.

RESMİ HESAPLAMADA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Güney Kore, yaş konusunda ortaya çıkan farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla resmi hesaplamalarda uluslararası sistemi esas aldı. Yeni düzenlemeyle doğum anında 0’dan başlayan ve her doğum gününde 1 artan yaş hesabı temel yöntem haline getirildi.

Değişiklikle birlikte geleneksel yöntem resmi yaş hesaplamasının dışında bırakıldı. Böylece yeni yılın başlamasıyla milyonlarca kişinin yaşının aynı anda arttığı sistem yerine, her kişinin kendi doğum tarihini esas alan uluslararası hesaplama benimsendi.