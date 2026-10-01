Dünyanın büyük bölümünde çocuklar ailelerinin soyadını taşırken İzlanda’da farklı bir sistem kullanılıyor. Bir kişinin ikinci adı çoğunlukla ebeveynlerinden birinin adı üzerinden oluşturulduğu için aynı ailede bulunan kişiler bile birbirinden farklı adlandırmalara sahip olabiliyor.

SOYADI YERİNE EBEVEYNİN ADI KULLANILIYOR

İzlanda’daki geleneksel sistemde kişinin ikinci adı, anne veya babasının adına belirli bir ek getirilerek oluşturuluyor. Bu nedenle kullanılan ad aile boyunca değişmeden aktarılan klasik bir soyadı niteliği taşımıyor. Her yeni nesilde ebeveynin adına bağlı olarak farklı bir adlandırma ortaya çıkabiliyor.

AYNI AİLEDE SOYADLARI NEDEN FARKLI?

Sistemin ebeveyn adına dayanması nedeniyle anne, baba ve çocukların ikinci adlarının aynı olması gerekmiyor. Kardeşlerde de kullanılan adlandırma biçimine göre farklılık oluşabiliyor. Böylece birçok ülkede görülen ve bütün aileyi ortak bir soyadında birleştiren yapı İzlanda’da farklı şekilde işliyor.

RESMİ KAYITLARDA İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR

Klasik aile soyadlarının yaygın olmaması günlük yaşamda da farklı uygulamaları beraberinde getiriyor. İnsanların tanımlanmasında ve sıralanmasında soyadından çok verilen isimler önem kazanırken resmi kayıtlarda da ülkenin adlandırma sistemi esas alınıyor.

YENİ İSİMLER NASIL KAYDEDİLİYOR?

İzlanda’da kullanılacak yeni kişisel isimler için resmi kurallar bulunuyor. Daha önce kullanılmayan isimlerin kayıtlara alınmasında ülkenin isimlendirmeye ilişkin mevzuatı ve resmi kayıt sistemi devreye giriyor. Böylece yeni isimlerin kullanımı belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendiriliyor.

KLASİK SOYADI SİSTEMİ YAYGIN DEĞİL

İzlanda’da aileden geçen soyadları tamamen bulunmuyor değil ancak bunlar ülkedeki baskın adlandırma biçimini oluşturmuyor. Yaygın sistem, kişinin anne veya babasının adına dayanan ve nesiller ilerledikçe değişebilen adlandırma biçimi olarak kullanılıyor.