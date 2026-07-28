Myanmar, internet dolandırıcılığıyla mücadelede en sert adımlardan birini attı. Ülke parlamentosu, çevrimiçi dolandırıcılık merkezlerinde zorla çalıştırma uygulayan suçlulara ölüm cezasına kadar varan yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti. Myanmar Cumhurbaşkanı, düzenlemenin resmen onaylandığını açıkladı. Parlamento Başkanı Aung Lin Dwe ise Salı günü televizyonda canlı yayınlanan oturumda, "çevrimiçi dolandırıcılık yasası"nın iki meclis arasında yürütülen görüşmelerin ardından yapılan değişikliklerle birlikte milletvekilleri tarafından kabul edildiğini duyurdu.

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