İskoçya’da köklü bir şehir efsanesine dayanan ve günümüzde hala sürdürülen "kırmızı kapı" geleneği, ev sahiplerinin ekonomik özgürlüklerini ilan etme biçimi olarak biliniyor.

BORCUN TAMAMEN ÖDENDİĞİNİ SİMGELİYOR

İskoç kültüründe bir evin giriş kapısının parlak kırmızıya boyanması, o konut üzerindeki mortgage yani konut kredisi borcunun tamamen ödendiğini simgeliyor. Ev sahipleri, bankaya olan son taksitlerini yatırıp evin tam mülkiyetini ellerine aldıklarında, bu finansal başarıyı mahalleliye duyurmak amacıyla kapılarını kırmızı renge boyuyor.

BİR "BAŞARI NİŞANESİ"

Tarihsel olarak topluluk bağlarının güçlü olduğu dönemlerde kırmızı kapı, bir itibar göstergesi olarak kabul ediliyordu. Üzerinde banka ipoteği bulunmayan bir eve sahip olmak toplumsal statüde önemli bir dönüm noktası sayıldığı için, kırmızı renk komşular ve çevre sakinleri için bir "başarı nişanesi" işlevi görüyordu.

Modern dönemde her kırmızı kapı mutlaka borçsuzluk anlamına gelmese de, gelenek İskoçya sokaklarında popülerliğini koruyor. Birçok İskoç, kültürel mirası yaşatmak ve borç yükünden kurtuluşu kutlamak adına ev borçları kapandığında kapılarını kırmızıya boyama alışkanlığını sürdürüyor.