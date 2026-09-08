Singapur yönetimi, Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB) üzerinden yürüttüğü kamusal konut politikasıyla ülke sınırlarındaki gecekondu ve kayıtsız yerleşim alanlarını tamamen ortadan kaldırdı. Bu sistem sayesinde yüksek gayrimenkul fiyatlarına rağmen düşük gelirli aileler, yaşlılar ve sosyal yardım alan vatandaşlar kentin merkezî altyapısına entegre bloklarda barındırılıyor.

SOSYAL KONUT MODELİNDE KİRALAR NE KADAR?

Nüfusun çoğunluğunun ikamet ettiği HDB konutlarında, dar gelirli aileler için devlet sübvansiyonuna bağlı olarak aylık kira bedelleri 26 SGD ile 275 SGD (Singapur Doları) arasında değişiyor. Lengkok Bahru, Henderson ve Bukit Merah gibi bölgelerde yoğunlaşan 1 ve 2 odalı küçük daireler, yüksek arsa maliyetlerine karşı temel barınma ihtiyacını karşılamak üzere işlevsel mimariyle tasarlanıyor.

KENTSEL AYRIMCILIK VE SINIF FARKI NASIL ENGELLENİYOR?

Sosyal konut binaları coğrafi konumdan bağımsız olarak toplu taşıma hatlarına, toplum sağlığı merkezlerine ve okullara eşit erişim imkânı sunacak şekilde planlanıyor. Düşük gelirli grupların yaşadığı bloklar orta sınıf konutlarıyla yan yana inşa edilerek sakinlerin aynı parkları, temiz koridorları ve ulaşım ağını ortaklaşa kullanması sağlanıyor.

Bukit Merah gibi sosyal konut alanlarında yaşayan nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını 65 yaş üstü bireyler oluşturuyor. Tek başına yaşayan yaşlı vatandaşlar ve devlet yardımı alanlar, kent merkezinden izole edilmeden bu devlet destekli dairelerde sosyal koruma altında tutuluyor.