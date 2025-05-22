Yeni Zelanda'da bebeklere verilen isimler sadece kulağa hoş gelmekle sınırlı değil aynı zamanda yasal sınırları da aşmamalı. Ülke saldırgan, aşırı uzun ya da anlamsız semboller içeren isimlere kapıyı çoktan kapatmış durumda. Ancak geçtiğimiz yıl reddedilen 38 isim başvurusunun çoğu, alışılmışın dışında sebeplerle geri çevrildi.

Yeni Zelanda’da bebek isimlerinin resmi unvanlara veya rütbelere benzemesi kesinlikle yasak. Bu kural, bazı ebeveynlerin hayallerine ket vururken, İçişleri Bakanlığı tarafından kamuya açıklanan belgeler 2023 yılı boyunca birçok kraliyet temalı ismin bu engelle karşılaştığını gözler önüne serdi.

11 KEZ DAHA REDDEDİLDİ

Örneğin, tam 14 yıl boyunca “yasaklı isimler” listesinin başında yer alan King (Kral), geçtiğimiz yıl 11 kez daha reddedildi. Bu yıl tahtı Prince (Prens) devralsa da, o da 10 kez engellemeye takıldı. Ardından Princess (Prenses) dört başvuruda reddedilirken, alternatif bir yazım olan Pryncess bile iki kez onaylanmadı.

Yalnızca kraliyet değil, toplumsal algıya ters düşebilecek isimler de filtreye takılıyor. Örneğin, Sativa ve Indica gibi esrar türlerinden esinlenen isimler ile, İngilizce’de alay konusu olabilecek Fanny gibi isimler de uygun bulunmadı. Bu değerlendirmelerin, yalnızca dilsel yapı değil, toplumdaki çağrışımları da içerdiği vurgulanıyor.

AMERİKA'DA DURUM ÖYLE DEĞİL

Yeni Zelanda’nın bu katı tutumu, özellikle ABD gibi ülkelerdeki daha esnek yaklaşımla tezat oluşturuyor. Amerikan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre yalnızca geçtiğimiz yıl binden fazla Amerikalı bebeğe “King” adı verildi. Üstelik ünlüler de bu eğilimi destekliyor. Şarkıcı Blac Chyna, oğluna King Cairo ismini verirken; Kourtney Kardashian, oğluna Reign Aston Disick adını verdi. İngiltere'de de benzer bir tablo var. Örneğin, televizyon yıldızı Katie Price, kızına Princess ismini koyarak dikkat çekmişti.

Öte yandan, Yeni Zelanda’nın tercih edilen popüler isimleri daha geleneksel çizgide seyrediyor. Kız çocuklarında Isla, Amelia, Charlotte, Olivia ve Mia öne çıkarken; erkeklerde Oliver, Noah, Henry, Leo ve Theodore ilk sıralarda yer aldı.