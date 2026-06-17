Türkmenistan'da 2018 yılında yürürlüğe giren ve dünya genelinde büyük şaşkınlık yaratan düzenlemeyle, ülke genelinde renkli araç kullanımı tamamen yasaklanarak yalnızca beyaz renkli otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verilmeye başlandı.

Başkent Aşkabat’ta başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan uygulama kapsamında, sokaklardaki renkli araçlar toplatılırken vatandaşlar mevcut araçlarını beyaza boyatmak zorunda kaldı.

Küresel ölçekte geniş yankı uyandıran bu radikal kararın arkasında, dönemin Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov’un beyaz renge olan özel hayranlığı yer alıyor. Ayrıca başkentte ağırlıklı olarak uygulanan karar, dünyada en çok beyaz mermer binaya sahip şehir olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Alkabat'ın "bembeyaz şehir" estetiğini tamamlamak için zorunlu kılındı.

Beyaz rengi şans ve saflıkla ilişkilendiren Berdimuhamedov’un, diğer renklerin ise kötü enerji getirdiğine inandığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, ülkenin eski lideri Saparmurat Türkmenbaşı’nın geçmişte gün ve ay isimlerini değiştirmesi gibi, Türkmenistan yönetimindeki kendine özgü ve dikkat çekici uygulamaların bir devamı olarak değerlendiriliyor.

KARAR ÜLKEDE SORUNLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Alınan bu karar, Türkmenistan halkı üzerinde ciddi bir ekonomik külfet oluşturdu. Araç boyama masraflarının yaklaşık bir yıllık vatandaş maaşına denk gelmesi, ülkede beyaz boyaya olan talebi hızla artırırken fiyatların da fırlamasına neden oldu.

İç piyasada baş gösteren beyaz boya kıtlığı sebebiyle Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen boyaların fiyatları neredeyse iki katına çıktı. Ayrıca boyama işlemlerinin uzun sürmesi, özellikle geçimini taşımacılıkla sağlayan taksi şoförlerinin işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.