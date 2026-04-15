Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte uluslararası turizm hareketliliği artarken, bazı ülkelerin uyguladığı katı ve spesifik kurallar gezginleri şaşırtmaya devam ediyor. Fransa'nın Korsika bölgesinde uygulanan atık vergisi veya bazı plajlardaki güneş kremi yasaklarının ardından, Vietnam'da uygulanan "temalı şapka" yasağı, yüksek para cezasıyla gündeme geldi.

Vietnam makamları, özellikle turistik bölgelerde ve kamusal alanlarda, ülkenin tarihi geçmişine ve milli değerlerine saygı gösteren bir giyim tarzı talep ediyor. The Korea Times ve South China Morning Post tarafından aktarılan bilgilere göre; Vietnam Savaşı’nı (1955-1975) anımsatan veya bu döneme atıfta bulunan askeri temalı aksesuarlar yasak kapsamında yer alıyor.

3000 DOLAR CEZASI VAR

Yasağın temelinde şapkanın kendisi değil, üzerindeki görsel ve mesajlar yatıyor. Özellikle Güney Koreli turistlerin taşıdığı ve üzerinde "Vietnam War Hero Korea" (Vietnam Savaşı Kore Kahramanı) yazılı kasketler, yerel makamlar tarafından "provokasyon" olarak değerlendiriliyor. Bu kuralı ihlal eden ziyaretçiler, yaklaşık 3.000 ABD Doları yaklaşık 134 bin lira tutarında ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

YASAKLARIN TARİHSEL ARKA PLANI

Vietnam ile Güney Kore arasındaki tarihsel süreç, bu katı kuralların ana nedenini oluşturuyor. Vietnam Savaşı döneminde 300.000'den fazla Güney Kore askerinin, Kuzey güçlerine karşı savaşmak üzere bölgeye gönderilmiş olması, iki ülke arasında iz bırakan bir geçmişe dayanıyor.

Uzmanlar, bu dönemi simgeleyen askeri figürler içeren veya savaşa dair sloganlar taşıyan her türlü kıyafet ve aksesuarın kullanımının yerel halkta infial yaratabileceği konusunda uyardı. Vietnam'a seyahat edecek turistlerin, herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmamaları adına, tarihi tartışmalara yol açabilecek sembollerden uzak durmaları ve yerel mevzuata uygun giyinmeleri tavsiye edildi.