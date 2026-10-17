İzlanda'da herkesin soyadı olmadığı yönündeki bilgi tam olarak doğru değil. Ülkede yaygın olarak kullanılan adlandırma sistemi ise birçok ülkeden ayrılıyor. Kişilerin isimleri çoğunlukla anne veya babalarının adlarından türetiliyor.

İzlanda'da geleneksel olarak çocukların isimleri, ebeveynlerinin adlarına belirli ekler getirilerek oluşturuluyor. Erkek çocuklarda genellikle “-son”, kız çocuklarda ise “-dóttir” eki kullanılıyor. Bu ekler sırasıyla “oğlu” ve “kızı” anlamına geliyor. Örneğin babasının adı Jón olan bir erkek çocuk Jónsson, kız çocuk ise Jónsdóttir adını alabiliyor. Çocukların isimleri annelerinin adından da türetilebiliyor. Bu nedenle aynı ailedeki kardeşlerin isimlerinin son bölümleri farklı olabiliyor.

EVLİLİKTE SOYADI DEĞİŞTİRMEK YAYGIN DEĞİL

Birçok ülkede evlilik sonrasında eşlerden birinin diğerinin soyadını alması yaygınken İzlanda'da bu gelenek öne çıkmıyor. Eşler genellikle kendi isimlerini koruyor. Kişilerin kimlikleri, aile soyadından ziyade kendi adları ve ebeveynleriyle olan bağlantıları üzerinden ifade ediliyor.

İSİM KOYMAK DA BELİRLİ KURALLARA BAĞLI

İzlanda'da çocuklara verilecek isimler de belirli kurallara tabi. İsimlerin doğumdan sonraki altı ay içinde kaydedilmesi gerekiyor. İzlandaca dil yapısına ve yazım kurallarına uygunluk da dikkate alınıyor. Onaylı listede bulunmayan isimler için ilgili komiteye başvuru yapılabiliyor.