İsveç genellikle ormanları, gölleri ve kuzey iklimiyle tanınsa da ülkenin kıyıları boyunca uzanan binlerce ada ve kayalık parçası dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu sıra dışı coğrafyanın temel nedeni, son Buzul Çağı'nın ardından yaşanan jeolojik değişimler. Dev buz kütlelerinin geri çekilmesiyle kıyı şeridinde çok sayıda ada ve adacık ortaya çıktı.

ADALARIN BÜYÜK KISMI BOŞ DURUYOR

Resmi kayıtlara göre İsveç'teki 267 bin 570 adanın yalnızca çok küçük bir bölümünde sürekli yerleşim bulunuyor. Daha önce yapılan çalışmalarda, adaların önemli kısmının üzerinde herhangi bir yapı bile olmadığı belirtilmişti. Ülke nüfusunun büyük bölümü ise birkaç büyük şehir ve çevresinde yaşıyor.

İsveç'in en bilinen ada bölgelerinden biri başkent Stockholm çevresindeki takımadalar. Bu bölgede on binlerce ada, adacık ve kayalık bulunuyor. Yaz aylarında çok sayıda kişi bu adalara günübirlik ziyaretler gerçekleştirirken, bazı adalar yalnızca tekneyle ulaşılabilecek kadar izole konumda yer alıyor.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK SIRADA

Farklı ülkelerde ada sayıları değişik yöntemlerle hesaplanıyor olsa da mevcut verilere göre İsveç, ada sayısında dünyanın geri kalanını geride bırakıyor. Ülkeyi Norveç ve Finlandiya takip ediyor. İsveç'in ada zenginliği, onu dünyanın en dikkat çekici takımada ülkelerinden biri haline getiriyor.