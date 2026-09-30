Japonya’daki kamu yayıncılığı sistemi, televizyon sahibi olmanın maliyetini farklı bir boyuta taşıyor. NHK yayınlarını alabilecek ekipmana sahip olan kişilerden kamu yayıncısıyla sözleşme yapmaları ve sistem kapsamında belirlenen yayın ücretini ödemeleri bekleniyor.

TELEVİZYON ALMAKLA ÖDEME BİTMİYOR

Japonya’da televizyon satın alan kişiler yalnızca cihaz için ödeme yapmıyor. NHK yayınlarını alabilecek bir ekipmanın bulunması halinde kamu yayıncılığı sistemi devreye giriyor. Bu kapsamda NHK ile sözleşme yapılmasını öngören düzenleme, televizyon sahipleri açısından ayrıca bir yayın ücreti ortaya çıkarıyor.

KİMLERİN ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR?

Sistemde temel ölçüt yalnızca kişinin NHK kanallarını düzenli olarak izleyip izlemediği değil, NHK yayınlarını alabilecek ekipmana sahip olması. Bu şartı karşılayan kişiler için kamu yayıncısıyla sözleşme yapılması öngörülüyor. Böylece sistem doğrudan izleme alışkanlığından ziyade yayınları alabilen ekipmanın varlığı üzerinden işliyor.

Toplanan yayın ücretleri Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nin finansmanında kullanılıyor. Sistem, kamu yayıncılığının doğrudan izleyicilerden alınan ücretlerle finanse edilmesini esas alıyor ve televizyon sahiplerinin yaptığı ödemeler bu yapının temel gelir kaynakları arasında bulunuyor.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUYOR?

Japonya’daki uygulamanın hukuki boyutu uzun süredir tartışmaların konusu oldu. Özellikle televizyonu bulunduğu halde NHK izlemeyen kişilerin sözleşme ve ödeme yükümlülüğü konusu gündeme geldi. Sistemin dayandığı düzenlemeler ve ödeme yükümlülüğünün uygulanması zaman içerisinde hukuki süreçlere de taşındı.

Japonya’da televizyon sahiplerini ilgilendiren yayın ücreti sistemi uzun süredir uygulanıyor. Televizyon teknolojisinin ve izleme alışkanlıklarının değişmesiyle sistemin kapsamı da tartışılmaya devam ediyor. Buna karşın NHK yayınlarını alabilecek ekipman üzerinden oluşturulan sözleşme ve ücret sistemi kamu yayıncılığının finansmanında kullanılmayı sürdürüyor.