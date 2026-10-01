Çocuklara verilecek isimler dünyanın her ülkesinde tamamen serbest değil. Bazı ülkeler yeni doğan çocukların isimlerini resmi kurallar çerçevesinde değerlendirirken, belirlenen şartları karşılamayan isimlerin kayıtlara geçirilmesine izin vermiyor.

İZLANDA’DA İSİMLER BELİRLİ KURALLARA TABİ

İzlanda’da çocuklara verilecek isimlerde ülkenin dil yapısı ve alfabesi dikkate alınıyor. Kullanılmak istenen isimlerin belirlenen dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması gerekiyor.

Belirlenen şartları karşılamayan isimler resmi kayıtlara kabul edilmeyebiliyor. Böylece ailelerin tercih ettiği isimler, kayıt aşamasında ülkede uygulanan isimlendirme kurallarına göre değerlendiriliyor.

YENİ ZELANDA’DA UNVANLARA DA SINIRLAMA VAR

Yeni Zelanda’da ise isimlerin resmi unvanları çağrıştırması veya belirlenen kurallara aykırı olması durumunda başvuru reddedilebiliyor. Bu kapsamda sakıncalı bulunan bazı isimlerin çocuklara verilmesine izin verilmiyor.

İSİMLER NEDEN REDDEDİLEBİLİYOR?

Ülkeden ülkeye değişen uygulamalarda dil ve alfabe kurallarının yanı sıra resmi unvanlarla karışabilecek ifadeler de dikkate alınabiliyor. Bu nedenle bir ülkede kabul edilen isim, başka bir ülkede kayıt kurallarına uygun bulunmayabiliyor.

HER ÜLKENİN UYGULAMASI FARKLI

Çocuklara isim verilmesine ilişkin sınırlamalar ülkelerin kendi mevzuatlarına göre değişiyor. İzlanda ve Yeni Zelanda’daki uygulamalar da farklı kriterlere dayanırken, her iki ülkede de belirlenen şartlara uymayan isimler resmi kayıtlarda reddedilebiliyor.