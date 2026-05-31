2025 yılına ilişkin Schengen vize istatistikleri, Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatlerinde karşılaştığı güncel vize tablosunu ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'den yapılan Schengen vize başvuruları bir önceki döneme göre yüzde 8 oranında artış göstererek 1 milyon 260 binin üzerine çıktı. Başvurulardaki artışa rağmen, Türkiye genelindeki ortalama vize ret oranı yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK RET ORANI MALTA VE POLONYO'DA

Açıklanan istatistiklere göre, Türk vatandaşlarının yaptığı başvurularda en yüksek ret oranına sahip ülke Malta oldu. Malta, her üç başvurudan birinden fazlasını reddederek yüzde 34,8'lik oranla listenin ilk sırasında yer aldı.

Malta'yı, yaklaşık her üç başvurudan birine olumsuz yanıt veren Polonya takip etti. En fazla vize reddi veren diğer ülkeler ve ret oranları ise şu şekilde sıralandı:

Malta

Polonya

İsveç

Norveç

Almanya

Finlandiya

Danimarka

Türk vatandaşlarının en yoğun başvuru gerçekleştirdiği ülkelerin başında gelen Almanya’daki ret oranının %21,1 seviyesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

EN YOĞUN BAŞVURU VE EN YÜKSEK ONAY YUNANİSTAN'DAN

Verilere göre, Türkiye'den yapılan Schengen vize başvurularında en çok tercih edilen ülke Yunanistan oldu. Türk vatandaşlarının en fazla başvuru yaptığı ülke konumunu sürdüren Yunanistan, aynı zamanda en fazla vize onayı veren ülke olarak kayıtlara geçti.