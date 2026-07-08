

Visual Capitalist tarafından derlenen verilere göre, küresel ölçekte stratejik öneme sahip birçok madenin rezervlerinin belirli ülkelerde yoğunlaştığını ortaya çıkardı. Boksit, kobalt, fosfat, platin, nadir toprak elementleri ve lityum gibi kritik minerallerin sınırlı sayıdaki ülkede bulunması, bu devletlere yalnızca ekonomik kazanç sağlamıyor aynı zamanda uluslararası siyasette de önemli bir avantaj sunuyor.

Batı Afrika ülkesi Gine, dünya boksit rezervlerinin yaklaşık yüzde 26'sına ev sahipliği yaparak listenin başında yer alıyor. Alüminyum üretiminin temel hammaddesi olan boksit sayesinde madencilik sektörü ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline gelirken, sektör milyarlarca dolarlık yabancı yatırımı da ülkeye çekiyor. Gine'nin zengin rezervleri, dünyanın en büyük alüminyum tüketicisi konumundaki Çin için de kritik öneme sahip.

FAS, FOSFAT TEDARİKİNDE BASKIN KONUMDA

Kuzey Afrika ülkesi Fas ise dünya fosfat rezervlerinin yaklaşık yüzde 69'unu elinde bulunduruyor. Gübre üretiminin vazgeçilmez hammaddelerinden biri olan fosfatta küresel ölçekte belirleyici bir rol üstlenen ülke, devlet kontrolündeki OCP şirketi aracılığıyla dünyanın en büyük fosfat madenciliği ve işleme sektörlerinden birini oluşturmuş durumda. Şirket, ürünlerini 160'tan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediyor.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ KOBALTIN MERKEZİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, dünyada tespit edilen kobalt rezervlerinin yaklaşık yarısını barındırıyor. Elektrikli araç bataryaları, elektronik cihazlar ve yenilenebilir enerji depolama sistemlerinde kullanılan lityum iyon piller için kritik öneme sahip olan kobalt, ülkenin en değerli doğal kaynakları arasında yer alıyor. Bunun yanında bakır, altın, elmas, kalay ve koltan gibi zengin maden yatakları da ülkeyi dünyanın en önemli mineral üreticilerinden biri haline getiriyor.

GÜNEY AFRİKA PLATİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Güney Afrika, platin grubu metalleri rezervlerinin yaklaşık yüzde 83'ünü elinde bulundurarak küresel pazardaki liderliğini sürdürüyor. Platin, paladyum ve rodyum gibi metaller; otomotiv sanayisinden mücevher sektörüne, hidrojen yakıt hücrelerinden temiz enerji teknolojilerine kadar birçok alanda kritik hammadde olarak kullanılıyor.

KRİTİK MADENLER JEOPOLİTİK GÜCÜ ARTIRIYOR

Enerji dönüşümü, elektrikli araç üretimi ve ileri teknoloji alanlarındaki hızlı gelişmeler, stratejik minerallere yönelik küresel talebi her geçen gün artırıyor. Bu nedenle zengin maden rezervlerine sahip ülkeler, yatırım çekme kapasitelerini yükseltirken ekonomik etkilerini genişletiyor ve uluslararası jeopolitik rekabette daha güçlü bir konuma yükseliyor.