Jeolojik yapısı gereği topraklarında yüksek konsantrasyonda altın barındıran Avustralya, Amerikan Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre yaklaşık 12 bin tonluk işlenebilir yer altı altın rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Bu miktar, küresel ölçekte keşfedilmiş toplam yer altı altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor.

MADEN ÜRETİMİNDE DÜNYA İKİNCİSİ

Teknolojik altyapısı ve dikey madencilik yatırımlarıyla öne çıkan ülke, yılda ortalama 310 ila 330 ton arasında altın çıkararak küresel maden üretiminde Çin'in ardından ikinci sırada bulunuyor. Ülkenin batısındaki "Kalgoorlie" bölgesi başta olmak üzere Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletleri, dünyanın en aktif ve yüksek verimli altın sahalarına ev sahipliği yapıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNİN ANA İHRACAT KALEMLERİNDEN BİRİ

Madencilik endüstrisindeki dev yatırımlar sayesinde çıkarılan altın, Avustralya ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Her yıl milyarlarca dolarlık ihracat hacmi oluşturan altın madenciliği, hem ülkenin dış ticaret dengesine doğrudan katkı sağlıyor hem de küresel altın tedarik zincirindeki stratejik konumunu pekiştiriyor.