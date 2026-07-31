Güneydoğu Asya'nın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Tayland’da, ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin ve yerel halkın büyük bir bölümünün sağ bacaklarının sarılı olması veya aynı bölgede benzer yara izleri taşıması dikkat çekti. İlk bakışta bölgesel bir gelenek ya da sağlık sorunu algısı yaratan durumun arkasında, ülkenin yoğun motosiklet trafiği ve iklim şartları yatıyor.

NEDENİ İSE KORUMASIZ EGZOS BORULARI

Sıcak ve nemli iklim sebebiyle günlük yaşamda çoğunlukla şort, etek ve terlik tercih edilen ülkede, en yaygın ulaşım aracı olarak scooter ve motosikletler kullanılıyor. Motosikletlerin egzoz borularının araçların sağ tarafında yer alması; dur-kalklarda, araçtan inip binerken veya sıkışık trafikte bacağın korumasız şekilde yüksek sıcaklıktaki egzoza temas etmesine yol açıyor.

Kısa süreli temasların dahi deride ikinci derece yanıklara neden olduğu belirtilirken, yüksek nem oranı sebebiyle yaraların enfeksiyon kapma riski artıyor. Bu durum, bölgedeki eczane ve sağlık kuruluşlarında sağ bacağa uygulanan tıbbi bandaj kullanımını yaygınlaştırıyor.

Gezginler ve turistler arasında "Thai Tattoo" (Tayland Dövmesi) olarak da adlandırılan bu yaralanmalar, ülkedeki dikkatsizlik kaynaklı en yaygın fiziki kazalar arasında gösteriliyor.