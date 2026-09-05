ABD Dışişleri Bakanlığı, Libya için en yüksek seviye olan 4. Seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısını güncelledi. Yapılan sert uyarıda, ülkeye gitmeyi planlayan vatandaşlardan vasiyetname hazırlamaları ve DNA örneği bırakmaları istendi.

"Vasiyetnamenizi Hazırlayın ve DNA Örneği Bırakın"

Bakanlık, Libya'daki yaygın terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kara mayınları riskine dikkat çekerek hiçbir gerekçeyle bu ülkeye seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uyarı metninde yer alan "Vasiyetname ve ölüm sonrası talimatlarınızı hazırlayın" ve "Aile kimlik tespiti gerekebilir, DNA örneklerinizi sağlık uzmanınıza bırakın" ifadeleri tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Büyükelçilik Yok, Acil Yardım Sağlanamıyor

Açıklamada öne çıkan diğer kritik riskler ve tavsiyeler şunlar oldu:

Büyükelçilik Hizmeti Yok: Libya'da aktif bir ABD Büyükelçiliği bulunmadığı için olası bir acil durumda devlet desteği sağlanamayacak.

Tahliye Planı Şart: Seyahat edenlerin ABD hükümetine bağımlı olmayan kişisel bir acil durum tahliye planı yapması gerekiyor.

Rehin Protokolü: Rehin alınma ihtimaline karşı ailelerle bir "hayatta olduğuna dair kanıt protokolü" oluşturulması ve profesyonel güvenlik şirketleriyle çalışılması öneriliyor.

Gizli Mayın Tehlikesi: İşaretlenmemiş kara mayınları ve patlamamış mühimmatlar nedeniyle yol kenarlarından ve patikalardan uzak durulması isteniyor.

Benzer güvenlik riskleri ve yükselen terör tehdidi nedeniyle Gazze sınırı ve Kuzey İsrail'in bazı bölgeleri için de 4. Seviye uyarıların yürürlükte olduğu hatırlatıldı.