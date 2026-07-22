Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Soğukkuyu Mahallesi'ndeki bir işletmeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA

Denetimlerde, hijyenik olmayan koşullarda üretildiği ve insan sağlığını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen 4 ton salça ile 300 kilogram zeytin tespit edildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilen ürünlere el konulurken, inceleme yapılması amacıyla numuneler alındı.

500 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

İşletme sahibi 37 yaşındaki A.K. hakkında sahte ve tağşiş ürün kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı. Ayrıca işletmeye 500 bin lira idari para cezası uygulandı.