Teknoloji devi Apple, App Store’daki güvenlik açıkları ve yetersiz denetim iddialarıyla bir kez daha mahkemelik oldu. Mağazayı yıllardır "güvenli liman" olarak pazarlayan şirket, sahte bir Bitcoin cüzdanı yüzünden kullanıcılarını 1,8 milyon dolar zarara uğratmakla suçlanıyor.

SAHTE SPARROW WALLET İLE 1,8 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Kaliforniya Federal Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesine göre; James Ramirez, Christopher Ellis ve Jalen Delgado isimli üç kullanıcı, Mayıs ve Ağustos 2025 tarihleri arasında App Store üzerinden "Sparrow Wallet" isimli bir kripto cüzdan uygulaması indirdi.

Ancak kullanıcıların hesaplarındaki varlıklar kısa süre içinde boşaltılarak dolandırıcıların adreslerine aktarıldı. Toplamda 1,8 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybeden mağdur kullanıcılar soluğu mahkemede aldı. İşin en dikkat çekici tarafı ise gerçek Sparrow Wallet’ın resmi bir iOS sürümünün hiçbir zaman bulunmamasıydı. Gerçek yazılım yalnızca Windows, macOS ve Linux platformlarında hizmet veriyor.

APPLE GÜVENİ İSTİSMAR ETMEKLE SUÇLANIYOR

Davacılar, Apple’ın 10 yılı aşkın süredir App Store’u "en güvenli uygulama mağazası" olarak pazarlayarak kullanıcı güvenini kötüye kullandığını savunuyor. Dilekçede, yapılan çok sayıda dolandırıcılık bildirimine rağmen teknoloji devinin harekete geçmekte yavaş kaldığı ve sahte uygulamaların mağazada yayınlanmaya devam ettiği vurgulanıyor.

Dava Dilekçesinden:

"Apple, mağazasını güvenli bir ortam olarak pazarlamasına rağmen platformdaki uygulamaları yeterince denetlememekte ve dolandırıcılık bildirimleri karşısında atıl kalmaktadır."

GERÇEK GELİŞTİRİCİDEN UYARI: BENİ BİLE ENGELLEDİLER

Gerçek Sparrow Wallet’ın geliştiricisi Craig Raw, sahte uygulamalar konusunda Apple’ı defalarca uyardığını ancak muhatap bulmakta zorlandığını belirtti. Ocak 2024’ten bu yana sahte uygulamaların mağazada kalmaya devam ettiğini dile getirmeyen Raw, skandalın boyutunu gözler önüne seren bir olay daha paylaştı.

Raw, kullanıcıları sahte yazılımlara karşı korumak ve bilgilendirmek amacıyla App Store’a resmi bir bilgilendirme uygulaması yüklemek istedi. Ancak Apple, bu uyarıyı dikkate almak yerine geliştiricinin hesabını "dürüst olmayan faaliyet" gerekçesiyle askıya aldı. Tepkilerin ardından teknoloji devi geri adım atarak hesabı tekrar açmak zorunda kaldı.

MAĞDURLAR TAZMİNAT VE CEZA TALEP EDİYOR

Yaşanan bu ihmaller zincirinin ardından mağdur kullanıcılar, uğradıkları 1,8 milyon dolarlık zararın eksiksiz şekilde tazmin edilmesini istiyor. Şikayetçiler ayrıca, Apple’ın sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle ağır cezai yaptırımlara çarptırılmasını talep ediyor. Dava sürecinin nasıl sonuçlanacağı ise hem kripto varlık yatırımcıları hem de teknoloji dünyası tarafından yakından takip ediliyor.