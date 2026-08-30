Almanya’daki gayrimenkulleri ortaya çıkan Ahmet Gökçek’in eşi Hülya Gökçek adına İzmir Narlıdere’de de iki katlı, havuzlu ve kapalı garajlı bir malikane var.



İzmir'in Narlıdere ilçesinde eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşine ait, 1751 metrekarelik alana kurulu 300 milyon TL’lik villa ruhsatsız çıkmıştı.



Yapının Narlıdere Sahilevleri Mahallesi’nde, 8 ada 153 parselde yer aldığı ve hiçbir aşamada inşaat ruhsatı almadığı tespit edildi. İki katlı, havuzlu ve kapalı garajlı yapının kayıtlarda “kerpiç köy evi” olarak yer aldığı ve yıkım kararı bulunduğu iddia edildi.





Narlıdere Belediyesi’nin yapının kaçak olduğu gerekçesiyle başvurusunu reddettiği ‘numarataj’ ve adres kaydı bulunmayan yapı için su ve elektrik aboneliği de alamadığı aktarıldı. Yapıya ilişkin idari para cezasının 16 Ocak 2024’te ödendiği, ancak bu ödemenin yıkım kararını ortadan kaldırmadığı, dosyanın hâlen yıkım sırası beklediği ve yapının hukuken kaçak statüsünü koruduğu ifade edildi.



OSMAN'IN ANKARA'DAKİ 10 BANYOLU VİLLASI



Melih Gökçek’in AKP Ankara Milletvekili olan oğlu Osman Gökçek de malvarlığı ile tartışılıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Osman Gökçek’in Ankara İncek’te 14 dönüm arazi üzerinde bulunan villasının değerinin 600 milyon TL olduğunu açıkladı. Villada 16 oda, beş yatak odası, 10 banyo, 250 metrekarelik kapalı havuz, 160 metrekarelik salon ve 110 metrekarelik eğlence odası bulunduğu belirtildi.





TBMM’de milletvekili olan Osman Gökçek aynı zamanda Beyaz TV kanalının sahibi ve programcısı. AKP’li Gökçek sık sık ekrana çıkıp yayın yapıyor. Mansur Yavaş, Gökçek ailesinin servetiyle ilgili olarak, “Çoluğu çocuğu hiç çalışmamış. Bir ticari faaliyetini görmemişiz. Beş kuruş geliri yok. Bir memur maaşıyla bu paralar kazanılır mı arkadaşlar?” diye sormuştu.



Gökçek’in villasının, 250 metrekarelik kapalı havuzu, 16 odası, 5 yatak odası ve 10 banyosu bulunuyor.