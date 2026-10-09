TFF’DE iki tane yapı var. İçerideki yapı, yönetim kurulu... Dışarıdaki yapı ise genel kurul... Yönetim kurulunda kaos hakim. Ama dışarıdaki yapı, kaya gibi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun arkasında duruyor. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Hacıosmanoğlu’na destek açıklaması yapmaya kalktı, sosyal linçe uğrayınca sustu. Gerek Süper Lig’den gerekse TFF 1. Lig’den İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu dışında açıkça Hacıosmanoğlu’na destek mesajı vermeye kimse cesaret edemedi.

ÇİÇEK HER ŞEYİ ANLATIYOR

Hacıosmanoğlu kendi rızasıyla başkanlığı bırakana kadar da hiçbir kulüp başkanı açıkça onun aleyhine açıklama yapmayacak. Hacıosmanoğlu TFF başkanlığını bıraktığı gün de bütün kulüp başkanlarını “Önce ben demiştim” diye sıraya girecek. Süper Lig’in 126, diğer liglerin 130 genel kurul delegesi var. TFF’nin toplam delege sayısı 284 artı diğer TFF eski başkanları gibi hak sahipleri. Delegeler bir yana Hacıosmanoğlu’nu Ankara da destekliyor. MHP Lideri Bahçeli çiçek bile gönderdi.

GÜÇLENEREK ÇIKMIŞ OLABİLİR

TFF yönetimi, bugünkü toplantıda istifa kararı alsa, üç ay içinde seçime gitse Ankara+delege yapısı nedeniyle Hacıosmanoğlu yeniden aday olsa bu yapıda yeniden seçilir. Yani bu yapıyla Hacıosmanoğlu yıkılmaz. Kulüpler, Ferhat Gündoğdu MHK’sının yıkılmasını istiyordu, gönüllerince oldu. Şikâyet edecekleri bir şey kalmadı. Sadece medya ve sosyal medyadaki isyan var, o da bugün başlayacak liglerle birlikte yerini futbol tartışmalarına bırakır. Hatta İbrahim Hacıosmanoğlu, kaostan güçlenerek çıkmış bile olabilir.