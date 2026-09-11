Japonya'daki en büyük yatak üreticilerinden biri olan Koala Japan firması, 4 Eylül tarihinde yaptığı açıklamayla Tokyo'da "Koala Yatak Yarışı" adıyla bir uyuma yarışı düzenleyeceğini duyurdu.

Katılanların uykuya dalma ve uyku uzunluğunu ölçecek olan yarışmada en uzun süre deliksiz uyuyana 700 bin TL ödül verilecek.

Gün boyunca her birinde yaklaşık 20 kişinin yer alacağı 90 dakikalık üç ayrı yarış seansı planlanıyor. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda katılımcıların kura ile belirlenecek.

Yarışma sürecinde katılımcılar, yataklarına geçmeden önce uyku takip ekipmanları takacak. Katılımcıların performansları; uykunun derinliği, genel kalitesi, ne kadar hızlı uykuya dalındığı ve uykunun kararlılığı gibi kriterleri dikkate alan özel bir "uyku puanı" sistemiyle değerlendirilecek.

Koala tarafından paylaşılan bilgilere göre puanlama süreci hekimlerin denetiminde yürütülecek ve genel klasmanda en yüksek puanı elde eden yarışmacı 700 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

'ÇANTADA KEKLİK' GÖRENLER, DİKKAT!

Yarışmacıların mücadele kapsamında yalnızca yatağa uzanıp uyumaları yeterli olmayacak. Yarış öncesinde "uyku ısınmalarına" katılacak olan yarışmacılara, dinlenme kalitelerini etkileyebilecek çeşitli "uyku ürünleri" verilecek.

Yarışma başladıktan sonra ise organizatörler, katılımcıların olumsuz koşullara rağmen kaliteli uykuyu sürdürüp sürdüremediğini ölçmek amacıyla kasıtlı olarak "uyku bozucu" müdahalelerde bulunacak.



Etkinlikte ayrıca performansların farklı yönlerini ödüllendiren özel kategoriler de yer alacak. Bu çerçevede, özellikle derin uykuya geçenlere "Derin Uyku Ödülü", farklı veya sıra dışı uyku pozisyonları sergileyenlere ise "Uyku Dönüşü Ödülü" takdim edilecek.