Yasak kararının temelinde, çocukların sosyal medya platformlarında zararlı içeriklere maruz kalması yatıyor. Daha önce yapılan bir araştırmada, Avustralyalı gençlerin yüzde 37’sinin YouTube’da zararlı içeriklerle karşılaştığı tespit edildi. Bu oran, tüm sosyal medya platformları arasında en yüksek seviye olarak dikkat çekti.

Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, çocukların dijital ortamda korunması gerektiğini vurgulayarak, sosyal medya şirketlerine toplumsal sorumluluklarını hatırlattı.

YOUTUBE ARTIK MUAF DEĞİL

Geçtiğimiz yıl YouTube, eğitim alanında yaygın olarak kullanıldığı gerekçesiyle yasaktan muaf tutulmuştu. Ancak Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi platformlar bu duruma itiraz etti. Şirketler, YouTube’un da kullanıcı etkileşimi sunduğunu ve içerikleri algoritmalarla önerdiğini belirterek eşit koşullar talep etti. Bu gelişmeler üzerine hükümet, YouTube’a yönelik muafiyet kararını geri çekti.

KULLANIM KISITLAMASI YALNIZCA HESAP AÇMAYI KAPSIYOR

Yeni yasakla birlikte, 16 yaşından küçük kullanıcılar artık YouTube’da hesap açamayacak. Ancak ebeveynler ve öğretmenler, çocuklara eğitim amaçlı video izletmek amacıyla platformu kullanmaya devam edebilecek. YouTube ise ana faaliyetinin video barındırmak olduğunu ve sosyal medya olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunuyor.

Avustralya’nın bu kararı, çocukların çevrimiçi ortamda maruz kaldığı riskleri azaltmayı hedeflerken, diğer ülkeler için de örnek oluşturabilecek nitelikte.