Avrupa Birliği genelinde yürütülen ulaştırma ve çevre mevzuatı uyum çalışmaları kapsamında, klasik taşıt sahiplerini sevindiren kapsamlı bir yasal düzenleme hayata geçirildi.

İspanya Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulan yeni "Tarihi Araç Yönetmeliği", belirli bir yaş kriterini karşılayan emektar araçlar için zorunlu periyodik teknik kontrolleri resmen rafa kaldırdı.

Yeni kurallarla birlikte, yıllardır uygulanan sıkı teknik denetim mecburiyetine veda eden araçlar, karayolu trafiğinde çok daha esnek şartlarla yer bulma imkânına kavuştu.

60 YAŞIN ÜZERİNDEKİ ARAÇLAR MUAF TUTULUYOR

Yürürlüğe giren karara göre, 60 yaşın üzerindeki tarihi araçlar zorunlu teknik muayene uygulamalarından tamamen muaf tutuluyor. Bir başka ifadeyle, ilk tescil tarihi 1966 yılı ve öncesine dayanan tüm tescilli klasik modeller, periyodik denetim istasyonlarına gitme zorunluluğundan kurtuldu.

İlgili muafiyet kapsamı yalnızca otomobillerle sınırlı kalmayıp tarihi statü kazanan motorlu bisikletleri de doğrudan içeriyor. Araç sahiplerine bu denetimler için zorunluluk yerine tamamen gönüllülük esası getirilirken, dileyen sürücüler güvenlik kontrollerini kendi isteklerine bağlı olarak yaptırmaya devam edebilecek.

DÜŞÜK EMİSYONLU BÖLGELERE GİREBİLECEKLER

Teknik muayene kolaylığının yanı sıra klasik taşıt tutkunlarına şehir içi dolaşım konusunda da dikkat çeken bir ayrıcalık tanındı. Normal şartlarda katı hava kalitesi standartları nedeniyle eski araçların girişine kapatılan düşük emisyonlu çevre koruma bölgelerinde, tarihi statüdeki bu araçların yılda 96 güne kadar serbestçe seyretmesine onay verildi.

Böylece kültürel miras niteliğindeki yarım asrı devirmiş araçlar, hem zorunlu teknik inceleme külfetinden kurtulmuş oldu hem de çevre kısıtlamalarına takılmadan yollarda varlığını sürdürme şansı elde etti.