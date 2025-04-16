İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye’nin bu yaz mevsiminde ciddi bir sıcaklık artışı ve kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Tağıl, iklim değişikliğinin etkilerinin artık daha belirgin şekilde hissedildiğini, yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklıkların güçlü bir olasılık haline geldiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise Türkiye'de 1991-2020 arasında 2,9 derece olan ocak ayı sıcaklık ortalaması, 2025 yılı ocak ayında 5,5 dereceye yükseldi. Bu veri, son 55 yılın en sıcak üçüncü ocak ayı olarak kaydedildi.

2024 yılı boyunca sıcak hava dalgalarının etkili olduğu Türkiye’de, 15-16 Mart tarihlerinde yaz mevsimini aratmayan günler yaşandı. Mart ayında 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. İzmir’de 15 Mart’ta ölçülen 31,1 derece, 1938’den bu yana mart ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

2025 DAHA SICAK OLACAK

Ancak Nisan ayında Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüşe geçti. Pek çok bölgede kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Sıfırın altına düşen sıcaklıklar nedeniyle bazı illerde zirai don yaşandı, tarım ürünleri zarar gördü.

Uzmanlar, 2024 yılında görülen olağanüstü sıcaklıkların ardından, 2025 yazının da son derece sıcak ve kurak geçeceğini öngörüyor. Bu durumun tarım, su kaynakları ve günlük yaşam üzerinde önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

YAZIN İKİNCİ YARISINDA ETKİLİ OLACAK

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezinin orta ve uzun vadeli hava tahminlerine göre yazın sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini vurgulayan Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İklim tahmin modelleri, 2025 yazının Türkiye için son yılların en sıcak ve en kurak dönemlerinden biri olabileceğini öngörüyor. Özellikle nisan-haziran aylarında yüksek atmosferik basınç sistemlerinin etkisiyle sıcak ve yağışsız bir dönemin yaşanması önemli bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'nin yaz aylarında sıcak hava taşıyan yüksek basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Bu yüksek basınç, yazın ikinci yarısında daha kalıcı hale gelecek ve güneyden gelen sıcak hava taşınımını artırarak yağış miktarını önemli ölçüde azaltacak.

Kuraklık koşulları, Karadeniz Bölgesi dahil olmak üzere ülke genelinde daha da ağırlaşacak. Modeller, deniz yüzeyi sıcaklıklarının geçtiğimiz yıla göre 1,5 ila 1,8 derece artacağını da gösteriyor.

Bu artış, atmosferdeki nemin azalmasına ve yağışların daha da düşmesine yol açacak."