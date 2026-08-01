Motorlu Araç Üreticileri ve Ticaret Birliği verilerine göre siyah, en çok tercih edilen araç renkleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak siyah boya, güneş ışığının %90'ına kadarını emme özelliğine sahip.

Bu durum, araç dış yüzeyinin yanı sıra kabin içi sıcaklığın da beyaz bir araca göre 5 ila 10 derece daha yüksek olmasına yol açıyor. Güneş altında park edilen koyu renkli araçlarda; direksiyon, koltuklar ve emniyet kemeri gibi temas noktaları daha yüksek sıcaklıklara ulaşıyor.

SÜRÜCÜ DENEYİMLERİ VE GERÇEK DÜNYA TESTLERİ

Farklı iklim şartlarında yapılan gözlemler ve sürücü deneyimleri, renk tercihinin araç içi iklimlendirmeye etkisini doğrular nitelikte. Yüksek sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde yapılan ölçümlerde, koyu renk iç döşemeye ve kaportaya sahip araçların kabin sıcaklığının daha hızlı yükseldiği ve soğuma süresinin uzadığı belirtiliyor.

Daha sıcak bir kabin ortamı, klimanın daha yüksek fan hızında çalışmasını gerektirirken; bu durum sistem üzerindeki yükü artırarak yakıt verimliliğini ve sürüş konforunu etkileyebiliyor.

ARAÇ İÇİ SICAKLIĞI DÜŞÜRMEK İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Koyu renk araçlarda oluşan yüksek ısıyı dengelemek için uzmanlar ve kullanıcılar çeşitli yöntemler öneriyor:

Seramik Cam Filmi: UV ışınlarını ve kızılötesi ısıyı engelleyen yüksek kaliteli seramik cam filmleri, araç renginden bağımsız olarak iç mekan sıcaklığının kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor.

Açık Renk İç Döşeme: Araç içi yüzeylerde açık renklerin tercih edilmesi, yüzeylerin ısıyı hapsetmesini engelliyor.

Şeffaf Isı Engelleyici Filmler: Görüşü kısıtlamayan şeffaf tondaki filmler de güneş radyasyonunu kırarak direksiyon ve koltukların aşırı ısınmasının önüne geçebiliyor.

Uzmanlar, açık renkli araçların güneş enerjisini büyük oranda yansıttığını, koyu renkli araçlarda ise ısı birikimine karşı önlem alınmasının konfor açısından kritik olduğunu vurguluyor.