Avrupa'nın gözde tatil bölgelerinde ölümcül bir salgın yeniden hortladı. Sağlık yetkilileri, hızla yayılan difteri vakalarına karşı halkı uyarıyor. Yaz sezonunun ortasında gelen bu uyarı, tatilcilerin endişesini artırırken uzmanlar, belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

BOĞAZI KAPLAYAN TABAKA ÖLÜMCÜ OLABİLİR

Difteri, boğaz ve bademciklerde gri-beyaz kalın bir zar oluşturarak nefes yollarını tıkayabiliyor. Enfeksiyon, özellikle çocuklar ve aşısız bireylerde ciddi solunum problemlerine, kalp yetmezliğine ve sinir sisteminde hasara yol açabiliyor. Vaka sayısındaki artış, hastalığın hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

DERİDE KABARCIKLAR VE ÜLSERLER OLUŞUYOR

Hastalığın sadece solunum yolu ile değil aynı zamanda deri enfeksiyonlarıyla da ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Bacak, ayak ve ellerde irin dolu kabarcıklar ile çevresi kızarık, ağrılı ülserler gelişebiliyor. Difteri bakterisi enfekte kişilerin kişisel eşyalarının paylaşılmasıyla da yayılabiliyor.

2022'DE VAKA SAYISI PATLAMIŞTI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 2022'de bildirilen 320 vaka ile difteri oranının normalin çok üzerinde seyrettiğini açıkladı. Oysa 2009 ile 2020 arasında yıllık ortalama sadece 21 vaka görülüyordu. 2025 yılı içinde ise şimdiden 13 vaka bildirildi. ECDC yetkilisi Bruno Ciancio, “Belirtiler konusunda daha fazla farkındalık, hızlı teşhis ve acil kamu sağlığı eylemi şart” açıklamasında bulundu.

BELİRTİLER İKİ İLA BEŞ GÜN İÇİNDE BAŞLIYOR

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi NHS'ye göre, difteri belirtileri genellikle enfekte olduktan 2 ila 5 gün içinde ortaya çıkıyor. Dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlar:

- Boğaz, burun ve dilin arkasında oluşan kalın gri-beyaz tabaka

- Yüksek ateş ve boğaz ağrısı

- Boyunda şişmiş lenf bezleri

- Nefes alma ve yutma güçlüğü

- İrin dolu kabarcıklar

- Kırmızı, ağrılı görünümlü deriyle çevrili büyük ülserler

AŞI VE HİJYEN ÖNEMLİ

Hastalık, öksürük, hapşırık ve yakın temasla bulaştığı gibi, enfekte kişilerin bardağı, giysisi veya yatağıyla da yayılabiliyor. Uzmanlar, seyahat öncesi aşı geçmişinin kontrol edilmesini ve özellikle çocukların mutlaka aşılı olmasını öneriyor.