Türkiye’nin dört bir yanındaki maden projeleriyle çevreyi tahrip eden Cengiz Holding ve iş insanı Mehmet Cengiz’in SÖZCÜ Gazetesi yazarları ve muhabirlerine yönelik açtığı bir davadan daha karar çıktı. Cengiz, Necati Doğru’nun 16 Mart 2025 tarihli “Karşı dava açacağım” yazısı ile 09 Nisan 2025 tarihli “Sömürge ülkesi olduk” başlıklı yazılarından şikayetçi oldu. Doğru hakkında iftira, hakaret ve haksız rekabet iddiasıyla dava açıldı. Cengiz isteğiyle yazılar internetten kaldırıldı. Davanın karar duruşması görüldü.

İNANDIRICI DELİL YOK

55 yıldır gazetecilik yaptığının, yazdığı çevre yazılarıyla halkı bilgilendirmeyi, seslerini duyurmayı amaçladığının söyleyen Necati Doğru duruşmada haklı bulundu. Hakim, davanın hakaret suçu yönünden düşmesine, iftira ve haksız rekabet suçu yönünden ise beraatına karar verdi. Kararda, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi ve “Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir, yeterli, inandırıcı ve kesin delil bulunamadığı” vurgulandı.

Karşı dava açacağım

“Bu dönem zenginlerinden Mehmet Cengiz ve Cengiz Şirketleri SÖZCÜ’nün editör, yazı işleri sorumlusu, muhabir, yazarlarına ‘toplu dava’ açılması için başvuru yaptı.

26 gazeteciyiz. Biri de benim. 17 yıl 6 aya kadar hapis ile milyonluk para cezası istiyorlar. Suç aletimiz, yazdığımız haberler: Cengiz Holdinge bağlı şirketler, devletten aldığı çok cömert ihaleler sonunda; bakır, fosfat, altın, gümüş aramak için ormanı, ağaçları, doğayı, tarlaları, bağları ile bostanları yıkıp yok etmeye yöneldiler.

Halkın sesini duyurduk. Buna çok kızdılar. Mahkemeyi alet olarak kullanıp; ‘Ben Mehmet Cengiz’im, bana dokunanı yakarım’ deme girişimi.

Sömürge ülkesi olduk!

Limak Holding. Kolin İnşaat. Sabancı Holding. Akkök Grubu. Cengiz Holding. IC Holding. Torunlar. Alarko. Çalık. Kazancı. Eksim. Türkerler. Kipaş. Kilerler. Zorlu: Bunların 3’ü hariç (Sabancı-Akkök-Alarko) diğerleri AKP iktidar olana kadar bilinmez, tanınmaz, isimleri anılmazdı.

İktidar ile bürokratı el ele 15 holding sahibi ile birlik olup “elektrik faturası üzerinden” halkı soydular. Arkalarında 47 milyar dolar dış borç veren sömürgeci vardı. Önceki gün elektriğe yüzde 25 oranında yeni bir zam geldi. Devletten ucuza çıkan ve kilovat saati 49.4 TL olan elektrik vergi hariç, 233 TL’ye fatura edilir oldu. İşbirlikçiler ile dış para sahipleri Türkiye’yi sömürge ülke yaptı.