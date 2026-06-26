Uluslararası bir araştırma ekibi, Vezüv Yanardağı patlamasında tamamen yanan antik Roma papirüslerini yapay zekâ ve gelişmiş tarama teknikleriyle ilk kez katman katman okumayı başardı.

Geliştirilen "sanal açma" yöntemi sayesinde, kırılgan parşömenlere fiziksel olarak dokunulmadan içerisindeki tarihi metinler hasarsız bir şekilde dijital ortama aktarılabiliyor.

DEŞİFRE EDEN İLK KİŞİYE BÜYÜK ÖDÜL VERİLECEK

Araştırma projesinin organizatörleri, süreci hızlandırmak amacıyla koleksiyondaki diğer parşömenleri tamamen deşifre edecek ilk kişiye 1 milyon dolar ödül taahhüt etti. Yarışma kapsamında projeye ait tüm ham veriler, yazılım kodları ve yapay zekâ modelleri kamuya açık olarak yayınlandı.

Kentucky Üniversitesi'nden bilgisayar bilimci Profesör Brent Seals, bir yıl öncesine kadar yüzlerce sütundan oluşan bir listenin hiçbir fiziksel müdahale olmaksızın okunabileceğine inanmanın imkansız görüldüğünü, ancak teknolojinin bunu gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

600'DEN FAZLA EL YAZMASI DAHA KAZILMAYI BEKLİYOR

Yürütülen çalışmalarda bugüne kadar yaklaşık 45 parşömen ve parça taranırken, antik villanın henüz kazılmamış bölümlerinde keşfedilmeyi bekleyen 600'den fazla el yazması bulunuyor. Yapılan son dijital açımlarda, Epikürcü filozof Philodemus’un eserleri ile MÖ 3. yüzyıla ait belgeler dahil olmak üzere 140 yeni metin sütunu elde edildi.

Projenin baş papirüs bilimcisi Federica Nicolardi, bu teknolojik devrim sayesinde tarihi eserleri korumak ile onları okumak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadıklarını, iki süreci aynı anda yürütebildiklerini vurguladı.