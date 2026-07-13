Almanya, 2026 yılı itibarıyla Avrupa Birliği ve Schengen Bölgesi dışında bulunan 62 ülkenin vatandaşlarını kapsayan vizesiz seyahat uygulamasını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre listede yer alan ülke vatandaşları; turistik geziler, iş seyahatleri ve aile ziyaretleri gibi kısa süreli amaçlarla Almanya'ya vize almadan giriş yapabilecek.

Uygulama kapsamında söz konusu ülke vatandaşları, her 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün boyunca Almanya'da vizesiz kalabilecek.

VİZE MUAFİYETİNDEN YARARLANACAK ÜLKELER BELLİ OLDU

Güncellenen listede Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra Kolombiya, Kiribati, Doğu Timor, Tuvalu, Nikaragua ve Venezuela gibi birçok ülke de yer aldı.

Almanya'nın açıkladığı listeye göre vize muafiyetinden yararlanacak ülkeler şunlar oldu: Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela.

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMADI

Almanya ile güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olmasına rağmen Türkiye, güncellenen vize muafiyeti kapsamına dahil edilmedi. Böylece Türk vatandaşları için kısa süreli Almanya seyahatlerinde Schengen vizesi zorunluluğu 2026 yılında da devam edecek.

ETIAS UYGULAMASINDA YENİ TAKVİM

Öte yandan Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat edecek ülke vatandaşları için hazırladığı Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi (ETIAS) da planlanan tarihte yürürlüğe girmeyecek. Yetkililer, Avrupa'nın Giriş/Çıkış Sistemi'nde (EES) yaşanan teknik gecikmeler nedeniyle ETIAS'ın uygulanmasının ertelendiğini açıkladı.

Yeni takvime göre ETIAS, Ekim 2026'nın sonlarında gönüllülük esasına dayalı bir geçiş süreciyle kullanılmaya başlanacak. Sistemin tüm vizesiz yolcular için zorunlu hale gelmesi ise Nisan 2027 itibarıyla gerçekleşecek.