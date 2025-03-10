Fitre ve fidye arasındaki farklar da, Ramazan ayında sıkça sorgulanan konulardan biridir.

Fidye, oruç tutamayan veya oruç kazası yapma imkânı bulunmayanlar ile hac ibadeti sırasında işlenen bazı kusurları telafi etmek için ödenen maddi bedeldir. Fitre ise, Ramazan ayının sonunda gücü yeten her Müslümanın ödemekle yükümlü olduğu bir sadakadır. Ramazan boyunca oruç tutamayacak kişiler fidye verecekler.

Peki, 2025 yılı için fitre ve fidye bedelleri ne kadar? İşte 2025 Diyanet tarafından açıklanan güncel tutarlar...

Fitre ne kadar 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, fitre ve fidye tutarlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Fitre miktarı, hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik koşullar ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için ülkemizde fitre miktarı 180 TL.

Fitre, nakdi olarak verilebileceği gibi, gıda maddelerinden ayni olarak da yapılabilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelini de ifade etmektedir.

Ayrıca, her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk gelen bir miktarı fitre olarak verebilir."

Günümüzde fıtır sadakasının miktarının belirlenmesinde, bir kişinin günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak tutarın ölçü alınması daha uygun görülmektedir. Ayrıca, dinen zengin sayılan kişi, anne, baba, dedeler, nineler, çocuklar, torunlar ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitre, bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakire de dağıtılabilir. Ancak, bir kişiye verilen miktarın, bir fitreden az olmaması gerekmektedir.

Fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun bedelini ifade eder ve bu miktar, "sadaka-i fıtır" ile aynı tutarı gösterir. Fidyenin asgari ölçüsü budur, ancak imkânı olanların daha fazla vermesi daha faziletli sayılmaktadır.