Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey’e günün akışını sorduk:

“Sabah saat 07’de güne Merve Ekinci’yle başlayacaksınız. Gün boyu ekonomide, siyasette, hayatın her alanında neler bekleniyor, yola çıkmadan öğreneceksiniz.

Sonra söz İsmail Küçükkaya’da olacak ve ünlü gazeteci, “Günaydın Türkiyem” diyecek. Sabahın erken saatlerinde günün manşetini atacak.

Can Coşkun, Senem Toluay Ilgaz, Serap Belovacıklı ve Damla Doğan Tuncer günün tüm gelişmelerini, en ince detayına kadar aktaracak, konuklarıyla dününü, yarınını değerlendirecek.

Saat 18 olduğunda iki saatlik ana haber bülteniyle Özlem Gürses ekrana çıkacak. Enerjisi ve tecrübesiyle iki saat günün öne çıkanlarını aktaracak.

Gece 23’e kadar sürecek tartışma programlarının moderatörlüğünü Serap Belovacıklı, Ekrem Açıkel, Senem Toluay Ilgaz ve Burak Tatari üstlenecek.

Programların tartışmacıları arasında gazeteciler Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan olacak.

Artık kült olan Erol Mütercimler ve Nevzat Çiçek ile Karşı Karşıya programı bu sezon da bilginin adresi olacak.

Kanalın yeni transferlerinden biri de gecenin nabzını tutacak olan Pınar Erbaş. Erbaş, saat 23’te başlayacak, günün ritmini iki saat boyunca geceye taşıyacak.

Hafta sonu güne Ceylin Çağatay ile uyanacaksınız. Sonra sözü Simge Fıstıkoğlu alacak ve hafta sonunun hem bilgilendirici, hem de eğlendiren kuşağıyla karşınızda olacak.

Hafta sonu ana haber bülteni, televizyonların en sevilen isimlerinden biri olan, deneyimli gazeteci Ekrem Açıkel’e emanet. İki saat boyunca habere doyacaksınız.

Hafta sonu habere son noktayı da Nagihan Turhan koyacak.

Tabii ki Maç varsa Erman Hoca da var. Dolayısıyla ligin nabzını, kritiğini yine Erman Toroğlu ve Yasin Yıldırım ile tutacaksınız.

Astroloji, sağlık, kültür sanat…

Gerçek bir haber kanalında olması gereken her şey Sözcü Televizyonu’nda… Seyircimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız.”