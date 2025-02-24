1 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan ayı vesilesiyle milyonlarca Müslüman, oruç ibadetlerini yerine getirecek.

Bu yıl Ramazan ayı boyunca ortalama 13-14 saat oruç tutulacak. Ramazan'ın ilk günü olan 11 Mart'ta İstanbul'da imsak vakti 06:07, iftar vakti ise 19:01 olacak.

İstanbullular, 1 Mart'ta 12 saat 54 dakika oruç tutarken, Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi günü ise oruç süresi 14 saat 13 dakikaya çıkacak.

Bu yıl Ramazan neden 29 gün?

Ramazan bu yıl 29 gün sürecek. Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi Ramazan ayında gerçekleşir. Ramazan, hicri takvimde yer alan aylardan biridir. Hicri takvim, ay takvimi olduğundan miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Bu durum, Ramazan ayının her yıl 10-11 gün daha erken başlamasına yol açar. Bu nedenle, Ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması da bundan kaynaklanır," açıklamasında bulundu.