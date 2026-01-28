Ankaralı iş insanı Özgür Çift, 2023 yılında Los Angeles’ta düzenlenen bir müzayedede 3 bin 900 dolara satın aldığı pabuçların, sanatçının tarihe geçen o meşhur fotoğraflarındaki parça olduğunu fark etti.

KANLI İZLERİN ARKASINDAKİ DRAMATİK HİKAYE

Pabuçların üzerindeki kurumuş kahverengi lekeler ve yoğun yıpranmışlık düzeyi, koleksiyon dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özgür Çift, pabuçların geçmişini aydınlatmak için sanatçının son 5 yılına ait binlerce video ve fotoğraf kaydını titizlikle inceledi.

Araştırmalar sonucunda, pabuçların, Winehouse’un 2007 yılında Londra’da eşiyle yaşadığı bir tartışma sonrası otel çıkışında görüntülendiği ve dünya basınını sarsan o meşhur karelerdeki pabuçlar olduğu kesinleşti.

MİRAS DAVASINA KONU OLAN EŞYALAR

Sanatçının babası Mitch Winehouse, kızına ait kişisel eşyaların izinsiz satıldığı gerekçesiyle yakın dostlarına 730 bin sterlinlik bir dava açmıştı. Ankaralı koleksiyonerde bulunan pabuçların da bu dava dosyasında yer alan kritik parçalardan biri olduğu söyleniyor.

Dava sürecinin uluslararası basında yeniden gündem olmasıyla birlikte, Özgür Çift’e ulaşan teklifler 500 bin sterlin yani yaklaşık 22 milyon TL seviyesine kadar ulaştı.

100’DEN FAZLA ÖZEL EŞYA ANKARA’DA

Özgür Çift’in koleksiyonu sadece pabuçlarla sınırlı değil. Arşivde, efsane sanatçının 2008 Brit Awards töreninde "Valerie" performansını sergilerken giydiği kırmızı ekoseli korse de bulunuyor.

Ayrıca Winehouse’un henüz 5 yaşındayken anaokulunda çizdiği ve bilinen ilk imzasını taşıyan otoportresi ile sahnede devleştiği ana mikrofonu da Ankara’daki bu özel koleksiyonun parçaları arasında yer alıyor.

SON KONSERDEN İSTANBUL’A UZANAN MİKROFON

Koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından biri olan mikrofon, sanatçının 2007’den Belgrad’daki son konserine kadar kullandığı kişisel ekipmanı olma özelliğini taşıyor.

Amy Winehouse, vefatından kısa süre önce iptal edilen İstanbul konseri için Türkiye’ye geldiğinde bu mikrofonu da yanında getirmişti. Sanatçının dünyada ayak bastığı son durak olan İstanbul’un izlerini taşıyan bu parça, koleksiyonun en yüksek manevi değerine sahip objesi olarak görülüyor.

TİCARİ TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Uluslararası müzelerden ve koleksiyonerlerden gelen fahiş fiyatlı tekliflere rağmen Özgür Çift, bu parçaları satmayı düşünmediğini belirtti. Koleksiyoner, bu objelerin birer ticari meta olarak görülmesine karşı çıkıyor.

Önceliğinin bu eserleri farklı ülkelerde düzenlenecek sergilerle sanatçının hayranlarına ulaştırmak olduğunu ifade eden Çift, eşyaların sanatçının 27 yıllık kısa ama yoğun yaşam öyküsünü bir bütün olarak sunduğunu kaydediyor.