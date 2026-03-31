Hristiyan inancına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce son kez Kudüs’e girişinin anıldığı ‘Palmiye Pazarı’ günü, Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen ayinle kutlandı. Ayini yöneten Papa 14’üncü Leo, İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaşın “korkunç” olduğunu ve İsa’nın savaşı meşrulaştırmak için kullanılamayacağını söyledi. Papa’nın bu çıkışı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in “merhameti hak etmeyen” düşmanlara karşı duasından sonra geldi.

‘DUALARINIZ BOŞA’

Papa, Hz. İsa’nın barıştan yana olduğunu belirterek şöyle konuştu:“Kimse onu savaşı meşrulaştırmak için kullanamaz. Savaş açanların dualarını dinlemez, aksine onları reddeder ve şöyle söyler, ‘Ne kadar çok dua etseniz de dinlemem, elleriniz kanla dolu.’

ABD Savunma Bakanı Hegseth, geçen hafta Washington’da “Her bir mermi, doğruluğun ve yüce milletimizin düşmanlarını tam isabetle bulsun. Merhameti hak etmeyenlere karşı ezip geçen bir şiddet nasip eyle” diye dua etmişti.