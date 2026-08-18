Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay kara yolunda gerçekleşen ve sürücüleri şaşkına çeviren sıra dışı olay adli makamlara taşındı. Edinilen bilgilere göre, güzergahı kullanan bir tırdan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, bölgede etkili olan yağışların ardından tepkimeye girerek asfalt yüzeyinde yayıldı.

OTO YIKAMACILARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yağışın etkisiyle çözünen ve asfalt kaplamasını kaplayan kimyasal karışım, yoldan geçen araçların tekerleklerinden sıçrayarak araçların alt bölümleri başta olmak üzere lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı. Yüzlerce sürücü araçlarına bulaşan rengi temizletmek amacıyla akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara akın ederken, kentteki bazı yıkamacılarda metrelerce araç kuyruğu meydana geldi.

ÇEVREYİ KİRLETME VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇLAMASI

Görüntülerin ardından Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek sorumlular hakkında adli soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, yola kimyasal dökerek tehlikeye ve çevre kirliliğine yol açan kişilerin tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır."

Olayla ilgili adli ve idari süreç çok yönlü olarak devam ediyor.