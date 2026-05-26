Alice Springs’in kuzeydoğusundan başlayan Plenty Highway, özellikle yük taşımacılığı yapan kamyonlar, çiftçiler ve uzak yerleşimlerde yaşayan topluluklar için kritik ulaşım hattı olarak kullanılıyor. Ancak yolun önemli kısmı hâlâ stabilize toprak ve çakıl zeminlerden oluşuyor. Uzmanlara göre sert hava koşulları nedeniyle rota zaman zaman ciddi şekilde zarar görebiliyor.

Avustralya’nın 'Outback' olarak bilinen kurak iç bölgelerinden geçen yol boyunca sürücüler saatlerce başka araç görmeden ilerleyebiliyor. Bölgedeki aşırı sıcaklıklar yaz aylarında 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı noktalarda yüzlerce kilometre boyunca yardım hizmeti bulunmuyor. Bu nedenle yetkililer, Plenty Highway’e çıkan sürücülerin ekstra yakıt, su ve uydu iletişim ekipmanı taşımasını öneriyor.

YOLUN BÜYÜK BÖLÜMÜ ASFALTSIZ

Plenty Highway’in bazı bölümleri son yıllarda asfaltlandı ancak rotanın önemli kısmı hâlâ toprak yol olarak kullanılıyor. Özellikle yoğun yağış dönemlerinde çamur ve su taşkınları nedeniyle geçişlerin zorlaştığı belirtiliyor. Ağır yük taşıyan kamyonlar da yol yüzeyinde ciddi deformasyon oluşturabiliyor.

Bölge aynı zamanda Avustralya’nın en tenha alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Yol boyunca yalnızca birkaç küçük dinlenme noktası ve sınırlı sayıda çiftlik bulunuyor. Gece saatlerinde ise rota tamamen karanlığa gömülüyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA YÜZLERCE KİLOMETRELİK YOLCULUK

Plenty Highway yalnızca ulaşım hattı değil, aynı zamanda macera tutkunlarının ilgisini çeken rotalardan biri haline geldi. Özellikle karavan kullanıcıları ve arazi araçlarıyla seyahat eden turistler, Avustralya’nın sert çöl manzaralarını görmek için yolu tercih ediyor.

Uzmanlara göre Plenty Highway, modern otoyollardan tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Telefon çekmeyen uzun bölümler, sınırsız çöl manzarası ve altyapı eksikliği nedeniyle rota hâlâ dünyanın en zorlu kara yollarından biri arasında gösteriliyor.