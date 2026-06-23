Yaz tatilinde rahatlığın sembolü olan parmak arası terlikler ve sandaletler, İtalya’nın dünyaca ünlü tatil beldelerinde cep yakan cezalara dönüşebiliyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan ve eşsiz yürüyüş rotalarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Cinque Terre Milli Parkı, uygunsuz ayakkabı seçimiyle patikalara çıkan ziyaretçilerine adeta savaş açtı.

Park yönetiminin aldığı katı kurallar doğrultusunda; dağ yollarında ve yürüyüş parkurlarında terlik, arkası açık sandalet veya düz tabanlı dayanıksız ayakkabı ve terliklerle yürümek kesinlikle yasaklandı.

ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Milli park bünyesinde görev yapan güvenlik güçleri ve personel, yürüyüş rotalarında sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Uygun dağ veya spor ayakkabısı olmadan patikalara girmeye çalışan turistlere anında müdahale ediliyor.

Kurallara uymayan ve uyarılara rağmen terlikle yürümekte ısrar eden tatilcilere, 50 Euro’dan başlayıp 2 bin 500 Euro’ya (yaklaşık 132 bin TL) kadar ağır para cezaları kesiliyor.

Park bünyesindeki beş tarihi köyü birbirine bağlayan ve tamamlanması 8 saati bulan ünlü "Mavi Patika" gibi zorlu rotalarda bu kural tavizsiz uygulanıyor. Yetkililer, yasağın köylerin merkezinde geçerli olmadığını ancak engebeli arazilerde hem turistlerin can güvenliğini korumak hem de olası kurtarma operasyonlarının önüne geçmek için bu tedbirin şart olduğunu belirtiyor.

BAŞKA BÖLGELERDE DE UYGULANIYOR

İtalya’da terlik ve benzeri ayakkabılara yönelik şaşırtıcı yasaklar sadece bu parkla da sınırlı değil. Ülkenin bir diğer gözde tatil destinasyonu olan Capri Adası'nda, 1960'lardan beri yürürlükte olan bir kanun uyarınca çevreye gürültü yayan ayakkabıların giyilmesi yasak.

Ada genelinde huzuru ve sessizliği korumak amacıyla, yürürken ses çıkaran parmak arası terlikler, gıcırdayan sandaletler ve tahta takunyalarla dolaşılmasına izin verilmiyor.