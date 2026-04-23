Bu yol, Arap Yarımadası’nın güneyinde yer alan ve “Boş Çeyrek” olarak da bilinen Rub' al Khali çölünün içinden geçiyor. Yaklaşık 650 bin kilometrekarelik alanı kaplayan bu dev çöl, dünyanın en geniş kesintisiz kum çölü olarak biliniyor.

TEK BİR VİRAJ BİLE YOK

Highway 10’un bu kadar dikkat çekmesinin nedeni, Haradh ile Al Batha arasında uzanan düz hattı. Bu bölüm, yaklaşık 240 kilometre boyunca hiçbir viraj içermeden ilerliyor ve bu özelliğiyle dünyanın en uzun düz yolu olarak kabul ediliyor.

Sürücüler için bu yol, hem etkileyici hem de zorlayıcı bir deneyim sunuyor. Saatler boyunca aynı manzara ve dümdüz bir rota, dikkat dağınıklığı riskini artırabiliyor.

ÇÖLÜN ORTASINDA SONSUZLUK HİSSİ

Yol boyunca neredeyse hiçbir yerleşim, yapı ya da doğal engel bulunmuyor. Ufuk çizgisi, sürücüler için adeta sonsuz bir düz çizgi gibi uzanıyor. Bu durum, yolu hem benzersiz hem de psikolojik açıdan zorlayıcı bir hale getiriyor.

MÜHENDİSLİK VE REKOR BİR ARADA

Toplam uzunluğu çok daha fazla olan Highway 10, Suudi Arabistan’ın önemli ulaşım hatlarından biri olarak kullanılıyor. Ancak onu dünya çapında üne kavuşturan şey, bu kesintisiz düz bölümü.

Bu sıra dışı rota, hem mühendislik başarısı hem de sunduğu 'sonsuz yol' hissiyle dünyanın en ilginç yolları arasında gösteriliyor.