Antalya-Burdur kara yolu Dağbeli mevkiinde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boya yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazanın şiddetiyle tırın dorsesinde bulunan boya kutuları patlayarak çevreye ve yola saçıldı.

BU YOLDAN GEÇEN BÜTÜN ARAÇLAR MORA BOYANDI

Kaza sonrası yola yayılan yoğun boya tabakası, akan trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Güzergahı kullanan binek otomobillerden ticari araçlara kadar pek çok vasıtanın alt aksamı, lastikleri, jantları ve kaportaları bir anda mor renge büründü. Yoldaki durumun farkına varamayıp boyanın üzerinden geçen araçlarda ilginç görüntüler oluştu.

TEMİZLEMEK İÇİN İSTASYONLARA AKIN ETTİLER

Araçlarının bu halini gören ve neye uğradığını şaşıran sürücüler, soluğu en yakındaki akaryakıt istasyonlarında aldı. Mora boyanan jantlarını ve tamponlarını temizlemek için tazyikli suyla uzun süre uğraş veren sürücülerin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yolda temizleme çalışmaları yürütüldü.