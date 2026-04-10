Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun motorlu yolu olarak kabul edilen Pan-Amerikan Otoyolu, iki kıtayı birbirine bağlayan devasa ölçeğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 bin kilometre uzunluğundaki bu ulaşım ağı, Kuzey Amerika'nın en uç noktalarından biri olan Alaska'daki Prudhoe Körfezi'nden başlayıp, "dünyanın ucu" olarak bilinen Arjantin’in Ushuaia kentine kadar uzanıyor.

TAM 14 ÜLKEDEN GEÇİYOR

Pan-Amerikan Otoyolu, tek bir kesintisiz asfalttan ziyade, onlarca yıl içinde birbirine eklemlenen ulusal otoyollar sisteminden oluşuyor. Rota; ABD, Meksika, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Kolombiya, Ekvador, Peru, Şili ve Arjantin olmak üzere toplam 14 ülkeden geçiyor. Kanada'daki bağlantı yolları da eklendiğinde bu sayı 15'e yükseliyor. Yolculuk boyunca sürücüler; çöllerden yağmur ormanlarına, yüksek rakımlı dağ sıralarından modern metropollere kadar çok çeşitli coğrafi koşullarla karşılaşıyor.

AŞILAMAYAN TEK BİR ENGEL VAR

Bu devasa karayolu ağının tek bir kesinti noktası bulunuyor: Panama ile Kolombiya arasındaki yaklaşık 160 kilometrelik Darién Geçidi (Darién Gap). Yoğun ormanlık alan, bataklıklar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle bu bölgede yol inşaatı tamamlanamadı. Bu nedenle tam rotayı takip etmek isteyen gezginler, araçlarını Orta Amerika'dan Güney Amerika'ya gemi veya uçak yoluyla nakletmek zorunda kalıyor.

YOLUN KALİTESİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Fikir olarak ilk kez 1923 yılında Amerikan Devletleri Uluslararası Konferansı'nda ortaya atılan projenin ana inşaat çalışmaları 1930'lar ile 1970'ler arasında gerçekleştirildi. Her ülke kendi bölümünü farklı standartlarda inşa ettiği için yolun kalitesi bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Kuzey Amerika'da modern otoyol standartları hakimken, Güney Amerika'nın bazı bölümlerinde ve And Dağları'nın 4 bin metreyi aşan rakımlarında sürüş koşulları zorlaşıyor.

YOLU TAMAMLAMAK 6 AY İLE 2 YIL SÜRÜYOR

Bu uzun rotayı tamamlamak, durmaksızın araç kullanılması halinde yaklaşık 3 ay sürerken, turistik amaçlı yolculuklar genellikle 6 ay ile 2 yıl arasında tamamlanıyor. Bugüne kadar otomobillerin yanı sıra motosiklet, bisiklet ve hatta yaya olarak kat edilen bu rota, Ewan McGregor gibi ünlü isimlerin belgesel çalışmalarına da konu oldu.