Fransa'nın batı kıyısında yer alan ve Noirmoutier Adası ile anakarayı birbirine bağlayan Passage de Gois, dünyanın en sıra dışı ve inatçı yollarından biri olarak görülüyor. Bu yolu ilginç hale getiren ise sadece bir otoyol değil, aynı zamanda okyanusun da bir parçası olması. Yerel halk tarafından ''kaybolan yol'' ismi verilen Passage de Gois günde iki kez sular altında kalıyor.

OKYANUSUN İÇİNE BATIYOR

Fransa'da bulunana Passage de Gois, Atlas Okyanusu'nda oluşan gelgit olaylarıyla tamamen bağlantılı bir yol. Gün içinde iki kez sular yükseldiğinde bu yol tamamen sular altında kalıyor. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yol olan Passage de Gois üzerindeki su seviyesi suların yükselmesi ile birlikte 1,5 metre ile 4 metre arasına kadar çıkabiliyor.

ZAMANLAMA HATASI HAYATINIZA MAL OLMASIN

Yolu kullanmak isteyen sürücülerin elinde her gün güncellenen bir gelgit takvimi olmak zorundadır. Yol, suların en düşük olduğu seviyeden yaklaşık 1,5 saat önce ve 1,5 saat sonra olmak üzere, günde sadece toplam 3 saatlik bir pencerede güvenle geçilebilir. Eğer bu süreyi aşarsanız, kendinizi hızla yükselen akıntıların ortasında bulursunuz.

BAHTSIZ SÜRÜCÜLER İÇİN KURTARMA KULELERİ İNŞA EDİLDİ

Passage de Gois yolda mahsur kalan ve aracı sular altında kalan bahtsız sürücüler için yol boyunca yüksek kurtarma kuleleri ile dolu bir yoldur. Aracınız sular altında kalırken bu kulelere tırmanıp suların çekilmesini bekleyebilirsiniz. Cesaretinizin sonucu olarak arabanızı kurtaramayacak olsanız bile hayatta kalmayı başarabilirsiniz.

TAMAMEN DOĞAL BİR YOL

Passage de Gois aslında insan gücü ile inşa edilmiş bir köprü projesi değildir. Bu yol yüzyıllar boyunca kum birikintilerinin oluşturduğu doğal bir geçitken daha sonra 1840'lı yıllarda üzerine taşların konulması ile stabilize edilmiş ve araç geçişine uygun hale getirilmiştir. 1971 yılında Passage de Gois'nin yanına modern bir köprü inşa edilmiş olsa da yol popülerliğini hiç bir zaman kaybetmemiştir.

TOUR DE FRANCE KABUSU

Ünlü yol dünyanın en ün bisiklet yarışı olan Tour de France'in de rotasına birkaç kez dahil edilmiştir. Ancak 1999 yılında yarış esnasında yolun kaygan ve ıslak zemini nedeniyle devasa bir zincirleme kaza meydana gelmişti. Bu kaza birçok ünlü yarışçının yarışı bırakmasına neden oldu ve yolu şöhretini tüm dünyaya duyurdu.

HER YIL ZAMANA KARŞI YARIŞIYORLAR

Her yıl bu yolda sular yükselirken düzenlenen bir koşu yarışı vardır. Yarışmacılar, sular ayak bileklerine, dizlerine ve bazen bellerine gelene kadar bitiş çizgisine ulaşmaya çalışırlar. Doğaya karşı tam bir zamana karşı yarıştır.