Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan dev bir yol düşünün. Binlerce kilometrelik bu güzergâh, farklı ülkelerden geçerek kıtaları birbirine bağlıyor. Yol boyunca birbirinden etkileyici manzaralar sunan rota, geçişin mümkün olmadığı bölgesiyle de dikkat çekiyor. Peki dünyanın en uzun karayolu olarak bilinen bu dev güzergâh nereden başlayıp nerede sona eriyor?

DÜNYANIN EN UZUN KARAYOLU

Pan-Amerikan Karayolu, dünyanın en uzun karayolu ağı olarak biliniyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre yaklaşık 24 bin kilometre uzunluğundaki güzergâh, Kuzey Amerika'dan başlayarak Güney Amerika'nın en güneyine kadar uzanıyor.

Rotanın başlangıç noktası ABD'nin Alaska eyaletindeki Prudhoe Bay olarak kabul ediliyor. Güzergâh, kıtanın kuzeyinden güneye doğru ilerleyerek Arjantin'in Ushuaia kentine kadar ulaşıyor. Böylece dünyanın iki ucunu birbirine bağlayan devasa bir kara yolu ortaya çıkıyor.

14 ÜLKEDEN GEÇİYOR

Pan-Amerikan Karayolu yalnızca uzunluğuyla değil, geçtiği ülke sayısıyla da dikkat çekiyor. Dev rota toplam 14 ülkeden geçiyor. Güzergâhta ABD'nin ardından Meksika, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Kosta Rika ve Panama bulunuyor. Panama'nın ardından Güney Amerika'ya ulaşan yol; Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin üzerinden devam ediyor.

Bu devasa yolculuk, Kuzey Amerika'nın en kuzey noktalarından başlayıp Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia'ya kadar uzanıyor.