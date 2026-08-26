Belçika'nın Geel kentindeki Laerco şirketine ait bir kümeste salmonella bakterisi tespit edildi. Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FAVV), bakteriyle bağlantılı olarak en az 300 kişinin hastalandığını doğruladı.

Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalardan alınan örneklerin DNA'sı ile tesisteki bakterinin eşleştiği bildirildi. Uzmanlar, doktora gitmeyenlerle birlikte gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceğini ve enfeksiyonun çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde daha ağır seyrettiğini belirtti.

EVDEKİ ÜRÜNLERİ KONTROL EDİN

Riskli yumurtalar 10 Ağustos’ta raflardan toplatıldı. FAVV, mevcut mağaza ürünlerinin güvenli olduğunu ancak yumurtaların 4 haftalık raf ömrü nedeniyle 10 Ağustos öncesi alınan ürünlerin kontrol edilmesi gerektiğini bildirdi.

Tüketilmemesi ve mağazalara iade edilmesi gereken yumurta kodları:

2-BE-1073-01

2-BE-1073-02

2-BE-1073-03

2-BE-1073-04