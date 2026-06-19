Uzun bir aranın ardından müzik dünyasına geri dönen Gökhan Özen, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı, sevgilisi Naz Canbaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çiftin nişan haberi sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ünlü şarkıcı, yüzüklerin görüldüğü kareye duygusal bir not ekledi.

Özen paylaşımında, "Bu yüzük bir yüzükten fazlası bir söz bir ömür…" ifadelerini kullandı.

Ele ele poz veren çiftin mutluluğu takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Paylaşımın ardından Gökhan Özen ve Naz Canbaz'a sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşamayı seçen Gökhan Özen'in bu sürpriz paylaşımı magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.