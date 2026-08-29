Hollanda'nın Utrecht kentinde bulunan uyuşturucu bağımlılığı ve ruh sağlığı kurumu Trimbos Enstitüsü, ABD Başkanı Donald Trump'a benzeyen ve potansiyel olarak ölümcül olabileceği belirtilen ekstazi hapları konusunda kullanıcıları uyardı.

Enstitü, ağustos ayında test merkezlerine teslim edilen birkaç hapın "çok yüksek" miktarda PMMA adlı kimyasal madde içerdiğinin tespit edildiğini açıklayarak "kırmızı alarm" yayınladı.

Trimbos Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bu hapı hiçbir koşulda kullanmayın" ifadesine yer verilirken, maddenin "ölümcül sonuçlar doğurabilecek aşırı ısınmaya" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kurum, bir yüzünde Trump'ın yüzünün tasviri, diğer yüzünde ise "Trump" ve "NL" baskısı bulunan hapların görsellerini de kamuoyuyla paylaştı.

'TRUMP PARTİLERİ HARİKA YAPIYOR'

Hollanda'da ekstazi üretimi, satışı ve kullanımı yasa dışı olmasına rağmen, 2024 tarihli bir Hollanda hükümeti raporunda maddenin "parti kullanılan bir madde olarak hala oldukça popüler" olduğu belirtildi.

Raporda, 2022 yılında "rekor sayıda 550 bin kişinin" bu uyuşturucuyu en az bir kez kullandığı bilgisine yer verildi.

Donald Trump'ın yüz hatlarının ekstazi haplarının şekli için ilham kaynağı olarak kullanılması ilk kez yaşanmıyor.

Alman polisi, 2017 yılında ABD başkanının kafası şeklinde olan ve havuç rengindeki yaklaşık 5 bin ekstazi tabletine el koymuştu.

Bu hapların internet ortamında "Trump partilemeyi yeniden harika yapıyor" sloganıyla pazarlık edildiğine inanılıyordu.

ÖLÜMCÜL UYUŞTURUCU SOKAKLARDA

Ekstazi haplarının etken maddesi olan MDMA'ya benzer bir madde olan PMMA (para-metoksimetamfetamin) hakkında bilgi veren sağlık enstitüsü, "Ancak etki daha geç ortaya çıkar ve uyarıcı etki sıklıkla görülmez. Bu durum aşırı doz riskini artırır" değerlendirmesinde bulundu.

Kullanıcıların hapı yuttuktan saatler sonra mide bulantısı, kalp atış hızında artış ve havale gibi belirtiler yaşayabileceği vurgulandı.

Trimbos Enstitüsü Sözcüsü Anniek Groothuis, Associated Press'e yaptığı açıklamada, olası kullanıcılar arasında henüz herhangi bir ölüm veya ciddi hastalık vakasının bildirilmediğini ifade etti.